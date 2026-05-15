調整するバスケ女子日本代表の田中こころ＝横浜BUNTAIバスケットボール女子日本代表は16、17日に横浜BUNTAIでラトビア代表と国際強化試合に臨む。世界ランキングは日本が10位で、ラトビアは35位。15日は会場で調整し、20歳の司令塔、田中こころ（ENEOS）は「アグレッシブに最初から40分間、攻めるようにしたい」と意気込みを語った。田中は4月に米プロWNBAのドラフトでバルキリーズから指名され、注目度が増した。「責任を持っ