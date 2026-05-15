熊本地裁2016年4月の熊本地震後に食道がんが悪化し、4カ月後に死亡した当時70代女性を災害関連死と認めず、災害弔慰金を不支給とした熊本県合志市の処分は不当だとして、遺族が処分取り消しを求めた訴訟の判決で、熊本地裁は15日、「地震と死亡との間に相当因果関係があるとは認め難い」とし請求を棄却した。原告側は、地震直後の療養環境悪化や避難生活による強度のストレスが、回復傾向にあったがんの経過に重大な影響を与え