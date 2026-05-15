日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。岐阜県出身として初のメンバー入りを果たしたDF鈴木淳之介（コペンハーゲン＝22）がコメントを発表した。鈴木はマネジメント契約を結ぶ「ジャパン・スポーツ・プロモーション」のSNSを通じて「小さい頃からの夢だったワールドカップメンバーに選出され、素直にうれしく思います」と選出を喜び、「同時に