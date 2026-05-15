アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席との首脳会談を終え、北京を出発しました。友好ムードが演出される一方で、台湾問題などでは両氏が緊張する場面もありました。トランプ大統領は15日、中国共産党の中枢、中南海を訪問。習近平国家主席の案内で庭園を散策しました。習主席が通訳を介しながら庭園の歴史を説明すると、トランプ氏は「素晴らしい場所だ。気に入った。離れたくなくなる」などと話しました。また、庭園の