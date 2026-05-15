世界中が注目した米中首脳会談は、テーブルの下で蹴り合いながらも、表向きは「友好」の演出に大成功した。そんななか、「日本だけが取り残されてしまうのではないか」と、危機感を募らせているのは東京大大学院准教授の斎藤幸平氏だ。大統領は、米国製品やサービスの売り込みに気合が入っていた2026年5月14日放送の「news23」（TBS系）にコメンテーターとして出演した斎藤氏は、「晩さん会のメンバーを見ても、クック（アップルCE