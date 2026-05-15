我々の生活を一変させたコロナ禍。特に働く場は自宅やワークシェアリング、さらには遠方でのリモートワークなど多様化が進みました。コロナ禍から5年ほどが経過し、リアルな現場がある中小企業は出社回帰に戻っていますが、大手企業は働き方の選択肢を増やしました。 人手不足が産業界共通の課題となり、解決の糸口がなかなか見つからない中、即効性のある対策の1つが生産性向上です。働く人の生産性を上げ