総合ビジネス誌『財界』と、AIセールス・マーケティングを手掛けるAI Swordは2026年5月19日（火）、東京・渋谷のGMOインターネットグループの施設「GMOYours」（渋谷フクラス16F）にて、17:30から「財界 BEST AI 100」のアワードイベントを開催します。 https://zaikai-best100.com/award-party 本企画で特徴ある取り組みをしているAI企業として認定された企業の中から、さらに複数社を表彰する