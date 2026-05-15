それだけの仕事をしているのか。【もっと読む】混戦制した河本結の"自己中プレー"に中継解説者が苦言…人気女子プロに問われるモラルとマナー米スポーツビジネス専門メディア「スポーティコ」が1月に発表したスポーツ界の2025年収入のトップ100。1位はサッカー選手クリスティアーノ・ロナルドの2億6000万ドル（約408億円）、2位はプロボクシングの元4団体世界スーパーミドル級統一王者のカネロ・アルバレス（1億3700万ドル・約21