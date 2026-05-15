柴田恭兵（74）の最新姿が話題を呼んでいる。俳優の西岡徳馬（79）が13日更新のインスタグラムに《6年ぶりのイベント！柴田恭兵君と、同組です》とし、柴田と肩を組んだゴルフコンペでの写真を掲載したところ、白のパンツに中折れ帽の柴田が変わらずダンディーだと報じられ、ファンらのコメントが相次いでいるのだ。【写真】「あぶない刑事」100万人突破で分かった…舘ひろし＆柴田恭兵“昭和のスター”の凄みと刑事役の人材不足