新たに就任したあきた観光アンバサダー 秋田市 15日 秋田市の魅力を発信する「あきた観光アンバサダー」に新たに３人が選ばれました。これから２年間、イベントなどを通じてＰＲします。 「あきた観光アンバサダー」に新たに就任したのは、金森結梨花さん（２４）、小山彩葉さん（２２）、寺島花さん（２３）の３人です。 秋田市で１５日お披露目され、秋田市出身の金森さんが代表して「愛する秋田の