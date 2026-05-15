旧片野家住宅の庭園 秋田・横手市 15日 国の登録有形文化財に登録されている秋田県横手市の旧片野家住宅の庭園が１５・１６日の２日間、公開されます。 横手市の旧片野家住宅は、明治時代に建築された質の高い建築物群と、松やツツジ、ドウダンなどがバランスよく植栽された庭園が一体となった構成が魅力となっています。 この時期は趣のある建物と庭園の新緑を一緒に楽しむことができるとあって早速、市の内外から人が