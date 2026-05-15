再びドル買いの動き、ＮＹ原油先物が１０５ドル付近へと上昇＝ロンドン為替 ロンドン序盤、NY原油先物が105ドル付近へと上昇。為替市場はこれに反応してドル買いの動きが再燃している。ユーロドルは安値を1.1631レベルに小幅更新している。ポンドドルは1.3370台まで下げ渋ったあと、再び1.3350割れ。ドル円は158.30台まで反落したあと、足元では158.50付近へと上昇。 USD/JPY158.47EUR/USD1.1633GBP/USD1.