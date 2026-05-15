スポーツ環境及び高校入試制度の在り方検証委員会 秋田県庁 15日 スポーツで有望な中学生が秋田県外への進学を選ぶ例が増えている原因を話しあう会議が１５日秋田県庁で開かれ、鈴木知事も交えて今後の対策を議論しました。 「スポーツ環境や高校入試制度のあり方を検証する委員会」はスポーツ団体の代表者や中学・高校の関係者など２０人が委員を務め、これまでに３回の会合を開きました。 １