日本サッカー協会は１５日、都内で会見し、６月の北中米Ｗ杯に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。２月に左脚の大けがを負った主将ＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝が３大会連続のＷ杯メンバー入り。会見で森保一監督は「試合に出られるコンディションまで上げていけるところにきている」と遠藤の現状を語った。代表発表後、遠藤は自身のＳＮＳを更新。「ケガからの復帰は簡単な道のりではありませんでしたが、自分を信じ