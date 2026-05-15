消防によりますと15日午後2時前、岐阜県瑞穂市内の中学校で、2年生の男子生徒が熱中症疑いで病院に運ばれました。 【写真を見る】中学2年の男子生徒 熱中症疑いで搬送 午前中に運動会の練習していた 岐阜･瑞穂市 この中学校では、午前中にグラウンドで運動会の練習が行われていて、軽症だということです。