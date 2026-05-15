Ｊ２磐田は１５日、２０２６―２７シーズン前のキャンプ日程を発表した。１次キャンプは７月３日から１４日まで、沖縄・糸満市の西崎運動公園陸上競技場で実施。２次キャンプは同１７日から２６日まで、静岡・御前崎市の御前崎ネクスタフィールドで行われる。新シーズンに向けたチーム強化を目的にトレーニング、練習試合が予定されている。