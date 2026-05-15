◆大相撲夏場６日目（１５日・両国国技館）大関・霧島（音羽山）は、西前頭３枚目・王鵬（大嶽）を寄り切り、６連勝を挙げた。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、東前頭３枚目・平戸海（境川）に寄り切られ、早くも４敗目。新関脇・琴勝峰（佐渡ケ嶽）は、東前頭４枚目・大栄翔（追手風）を押し出し、３勝３敗とした。新関脇・熱海富士（伊勢ケ浜）は、西前頭４枚目・豪ノ山（武隈）に押し出され、４敗目。小結・若隆景（荒汐）