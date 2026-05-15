『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「船解体現場火災きょうも白煙…消火活動で断水続く」についてお伝えします。◇◇◇15日も続く消火活動。人の手が届きづらい場所では、船を使った放水も。広島県呉市の海沿いでは、15日も白い煙が立ち上りました。14日昼過ぎ、呉市の船の解体現場で発生した火事。火は民家の近くまで迫り、現場では、爆発音も響きました。消火活動は夜通し行われ、火の勢いは弱まったものの