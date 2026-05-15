「大相撲夏場所・６日目」（１５日、両国国技館）大関の霧島は王鵬を下し、初日から無傷の６連勝を飾った。王鵬の圧力に土俵際に追い込まれたが、なんとか踏みとどまると、出し投げから一気に追い込んで寄り切った。前頭十三枚目琴栄峰は宇良に上手投げで敗れて初黒星を喫した。大関琴桜は平戸海に寄り切られて２勝４敗と苦しい序盤戦となった。【６勝０敗】霧島【５勝１敗】豪ノ山、若隆景、琴栄峰、藤凌駕、翔猿