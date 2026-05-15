サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の#8が、14日午後9時に配信され、次のステージに進出する35位までの練習生が発表された。【番組カット】『KCON』の様子…1位を獲得した加藤大樹#8では「第2回順位発表式」が開催され、練習生50人が出席。SEKAIプロデューサー代表のチェ・スヨンは、第1回順位発表式からわずか2週間