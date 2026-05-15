「巨人−ＤｅＮＡ」（１５日、東京ドーム）巨人の竹丸和幸投手と、ダルベック内野手がファン投票でヒーローを選出する「ＨＥＲＯＩＳＨＥＲＥ！月間ベストヒーロー賞」の３、４月度の受賞者に決定した。投手部門のヒーローに選出された竹丸は球団史上初となる新人での開幕投手勝利をつかみ、４月末までにハーラートップタイの４勝をマークするなど大車輪の活躍だった。竹丸は受賞に「うれしいです」と笑顔を見せ、開幕か