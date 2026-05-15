◇大相撲夏場所6日目（2026年5月15日両国国技館）ここまで初日から5連勝の大関・霧島（30＝音羽山部屋）は西前頭3枚目の王鵬（26＝大嶽部屋）と対戦した。 右からかち上げた霧島だが、王鵬に力の出る右上手を取られ、そのまま土俵際まで追い詰められる。ここを何とかしのぎ、土俵中央まで戻すと、ここで体をひねって王鵬の体勢を崩し、最後は寄り切った。 6日目を終えて霧島がただ1人、全勝を守った。この日敗れた平幕の琴栄