バイオリニスト・木嶋真優（39）が15日、自身のインスタグラムを更新し、妊娠を発表した。「【ご報告】いつも応援してくださる皆様へ私事にはなりますが、この度、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と妊娠を発表。「仕事との両立の為に家族と沢山の話し合いや、医師との相談を重ね、尊い命を授かることができました。今日に至るまでに様々な出来事があり、時には、世の中に溢れる幸せな報告から目を逸らしたく