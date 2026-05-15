１５日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比５２銭円安・ドル高の１ドル＝１５８円４４〜４５銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、５１銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８４円３７〜４１銭で大方の取引を終えた。