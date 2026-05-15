お笑いタレント古坂大魔王（52）が15日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、M−1グランプリのあり方について私見を語った。番組では、人気ロックバンド「サカナクション」の山口一郎が、ラジオ番組で独自のボーカル論を語った記事を紹介した。山口は、ピッチ（音の高さ）の正確さなどで評価するカラオケの採点機能に「ピッチが合ったから何なの？」と疑問を口に。また、新人のデモテープを聞いたと