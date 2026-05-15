サッカー日本代表の森保一監督（５７）は１５日、東京都内のホテルで記者会見し、ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会（６月１１日開幕）に臨むメンバー２６人を発表した。遠藤航や堂安律、久保建英らが前回大会に続いて選ばれ、３９歳の長友佑都は日本人最多となる５大会連続の選出となった。負傷の三笘薫（ブライトン）と南野拓実（モナコ）は選外だった。チームは２５日に千葉市内でトレーニングを開始。３１日に東京