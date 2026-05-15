“さゆりんご”こと女優でタレントの松村沙友理(33)が15日、自身が立ち上げたアパレルブランド「LANTINAM（ランティナム）」の4周年記念の「LANTINAM 4周年2026 SUMMER COLLECTION」を発表した。6月6、7日に大阪・心斎橋のドゥラポ・アネックス、同月27、28日に東京・カレント表参道で開催される。3月に第1子となる女児の出産を発表して“ママりんご”になった松村は「今までの“可愛らしさ”を大切にしながら、より洗練された“大