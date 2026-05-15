東芝が昨年度の決算を発表し、最終利益が前の年度の7倍となる1兆9673億円と過去最高を更新しました。東芝が発表した去年4月から今年3月までの決算は最終利益が1兆9673億円となり、過去最高を更新しました。前の年度の2790億円と比べておよそ7倍になりました。ハードディスク事業やレーダシステムなどの防衛事業が好調でした。また、データセンターに電気を送り届けるための送配電などのエネルギー事業が利益を押し上げたということ