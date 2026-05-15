俳優で演出家の錦織一清（６０）が１５日、都内で行われた舞台「あゝ同期の桜」の制作発表会に、タレントの中山秀征（５８）と元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやか（５８）の次男で俳優の中山脩悟（２２）らと出席した。中山は今作で初舞台・初主演を務める。この日は靖国神社へ参拝し、奉納演舞をしたという一場面を披露。同公演への熱量を伝えた。３年連続での上演に錦織は「語弊があるかもしれないが、上演できることに