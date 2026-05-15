お笑いコンビ、霜降り明星のせいや（33）が15日、自身のXを更新。この日発表された、サッカーのFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会に挑む日本代表（FIFAランキング18位）のメンバー26人について私見を述べた。パリ五輪代表の藤田譲瑠チマ（24＝FCザンクトパウリ）が選外となった。せいやは「チマちゃんおらんかぁー！」と藤田の落選について、驚きの声を上げた。せいやは藤田とテレビ朝日のサッカー番組「ラブ!!Jリーグ」で