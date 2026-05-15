5月17日（日）、文武両道アスリート開発サバイバルプロジェクト『DUAL² 〜文武両道アスリート極限サバイバル〜』の放送が決定。選ばれしトップアスリートたちが、肉体と頭脳を武器に生き残りを懸けて戦う。用意されたゲームは、頭脳面・肉体面ともに要求される新競技。競技を通して各自に配分されたライフポイントを互いに奪い合うのは、10人のアスリートたち。続々と脱落者が出るデスゲームをおこなっていく。さらに、ライフ