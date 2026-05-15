【61st～63rdイニング】 5月12日 公開 【拡大画像へ】 小学館は、山本崇一朗氏のマンガ「マネマネにちにち」の「61stイニング 新学期 / 62ndイニング 柔軟 / 63rdイニング 置き傘」をサンデーうぇぶりにて5月12日に公開した。 「61stイニング」では新学期早々雨が降り、ピロティで部活が行なわれることに。「62ndイニング」では、雨だとやることがない3人は柔軟をすることになり