2026年5月16日と17日はPASMOシステム切替のため、PASMO・SuicaのICカード乗車券の一部サービスが利用できなくなります。SNSでは、情報を入手した人たちから「さらっと重大なお知らせが......」「チャージ停止とかあるんだ」「気をつけなければ」などの声が上がっています。週末のお出かけ前に必ず確認を！対象となるのは、PASMO・SuicaのICカード乗車券。モバイルPASMO/Apple PayのPASMOやクレジット一体型カード等も含まれます。