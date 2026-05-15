「ぶいすぽっ！」に所属する橘ひなのによる初のワンマンライブ『Tachibana Hinano One-Man Live Progress』が、8月15日・16日の2日間、TACHIKAWA STAGE GARDEN（立川ステージガーデン）にて開催されることが発表された。 （関連：【画像あり】ぶいすぽっ！所属のVTuber・橘ひなの） あわせて特設サイトが公開され、公演詳細やチケット情報が解禁された。メンバーシップ一次先行受付（抽選）は、5月16日12