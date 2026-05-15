THE MODSが、10年ぶりとなるオリジナルフルアルバム『REVOLVER 45』を6月17日にリリース。あわせてジャケット写真も公開された。 （関連：B'z、なぜスポーツと相性がいい？W杯、世界水泳、WBC……名場面と共にあり続けるダイナミックな名曲たち） 2026年は同バンドのデビュー45周年にあたる年。本作は、コロナ禍やリーダー 森山達也の病気療養を経て、メンバー4人が制作した作品とな