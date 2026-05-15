Bialystocksが、新曲「一瞬」を5月22日に配信リリース。また、あわせてジャケット写真も公開された。 （関連：Bialystocksの音楽は公演毎に生まれ変わるーー至高のステージを繰り広げた『2+5 ツアー』ファイナル公演） 本楽曲は、テレビ朝日系報道番組『サタデーステーション』のテーマ曲として書き下ろされたもの。日々の風景の中にある言葉にならない感情の揺らぎを静か