来月開幕する「サッカーワールドカップ北中米大会」の日本代表メンバーが発表され、岡山県津山市出身の佐野海舟選手が初選出されました。 【写真を見る】サッカーW杯北中米大会の日本代表メンバーに津山市出身の佐野海舟選手 初選出初戦は6月15日のオランダ戦【岡山】 午後2時から「サッカーワールドカップ北中米大会」に臨む日本代表のメンバー発表が行われました。 （森保