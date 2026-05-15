5月15日、B2西地区に所属するライジングゼファー福岡は、スンスーヤオとテレンス・ウッドベリーが同日15時付で自由交渉選手リストに公示されることを発表した。クラブ発表では公示理由に言及されていないが、Bリーグ自由交渉選手リストでは両選手とも「契約満了」と明示されている。 中国出身で29歳のスンスーヤオは、210センチ114キロのセンター。昨シーズンに茨城ロボッツで