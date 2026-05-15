新たな土産物を開発し瀬戸内の魅力を発信しようと、「せとうちおみやげグランプリ」の本審査会がきのう（14日）高松市で開かれました。 【写真を見る】瀬戸内海をイメージした青いうどんなど新たな土産物の審査会「せとうちおみやげグランプリ」 瀬戸内海をイメージした青いうどんです。レモンのジュレをのせて楽しみます。 こちらは、岡山県産の抹茶と、香川県の和三盆の味わいが広がる、焼き菓子です。 4回目と