１５日の東京株式市場で日経平均株価は、前日比１２４４円安の６万１４０９円と大幅続落した。一時１７００円を超す下落となり６万１０００円を割り込む場面もあった。市場の関心を集めたのは、フジクラとキオクシアホールディングスのＡＩ・半導体関連の主力２銘柄だ。前日の後場に決算を発表したフジクラは２７年３月期の最終減益予想が嫌気され大幅続落した。また、キオクシアは、この日の引け後の決算発表を前にいった