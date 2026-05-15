百十四銀行の昨年度の連結決算は、2期連続の増収増益となりました。当期純利益は過去最高です。 百十四銀行の昨年度のグループ全体の経常収益は、1,085億5,600万円で前の年度より185億円あまり増えました。貸出金利息をはじめとする資金利益の増加が増収の主な要因です。当期純利益は188億円あまりと過去最高を更新し、2期連続の増収増益となりました。 （百十四銀行森匡史頭取）「この2026年3月期は過去最高益というこ