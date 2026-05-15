三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループは１５日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の最終利益予想について２兆７０００億円（前期比１１．２％増）と開示した。初めて２兆円大台に乗せた前期に続き、４期連続となる過去最高益の更新を見込む。年間配当予想は中間・期末各４８円の合計９６円（前期は８６円）とした。 同時に今期を最終年度とする中期経営計画（２５年３月期～）