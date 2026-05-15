Nothing's Carved In Stoneが今秋に横浜、名古屋、大阪で開催する2マンツアー『Hand In Hand Tour 2026』の第1弾ゲストバンドとして、[Alexandros]の出演が決定した。 （関連：【写真あり】Nothing's Carved In Stone、“Us”への音楽と爆発的なエネルギー『Fire Inside Us』ツアーファイナルレポ） [Alexandros]が出演するのは、ツアー初日となる9月30日のKT Zepp Yokohama公演。10月2日の名古屋