日銀が１５日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５８円４４～４５銭と前日に比べ５２銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８４円３７～４１銭と同５１銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１６３６～３８ドルと同０．００７１ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS