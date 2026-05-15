■マイクを手に気持ちよさそうに歌う大森のソロショットも 【写真】Mrs. GREEN APPLE×森山直太朗ライブショット TBS『テレビ×ミセス』公式SNSにて、森山直太朗が出演した際のコラボライブショットが公開された。 森山とミセスは5月11日の放送で、「生きてることが辛いなら」を披露した。 写真では、楽器隊を従え森山と大森がマイクを前に、スポットライトを受けて向かい合う姿、森山とミセスメンバーが肩を組み、