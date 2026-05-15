【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ゴスペラーズが、6月24日にリリースするEP『UNIVER5OUL』の収録楽曲内容が発表され、その全貌が明らかとなった。 ■「アカペラ音頭」にはアニメ『アカペラ侍』で共演した豪華声優陣が参加 本作には全5曲を収録。グループの原点ともいえるインディーズ時代の楽曲「Gospellers’ Theme」をあらたに今のメンバーでレコーディングし、「The Gospell