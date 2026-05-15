凛として時雨が2025年末に開催した日本武道館公演がエムオン!にて5月30日に独占放送される。 ■轟音かつプログレッシブなパフォーマンスで観る者を虜にする、凛として時雨のライブは必見 男女ツインボーカルから生まれるせつなく冷たいメロディと、鋭く変幻自在な曲展開で唯一無二の存在であり続ける“凛として時雨”。 MUSIC ON! TV（エムオン!）では、彼らが2025年12月に東京・日本武道館で開催した単独公演『