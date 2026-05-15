【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2025年7月に活動を始動し、同年の『出れんの!?サマソニ!?』への出演も果たした男性3人組ユニット・Bestted（ベスティッド）が、新曲2タイトル「As You Are」と「S＋Way」（読み：スウェイ）を同時リリースすることが決定。 新曲リリースに先駆け、2タイトルのジャケット写真が公開された。 ■2曲の新曲を『TORA PROJECT 3rd SHOWCASE』で初披露 新曲2曲の同時リリ