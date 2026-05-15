【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SEKAI NO OWARIが5月15日22時公開のYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）第667回に登場。 ■代表曲「眠り姫」を再録音した「眠り姫（Happy Ending Version）」を一発撮りパフォーマンス 2012年にリリースされ、今なお多くのリスナーに愛され続ける代表曲「眠り姫」を、デビュー15周年という節目に再録音したアニバ&#