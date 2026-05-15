ＮＩＴＴＯＫＵ [東証Ｓ] が5月15日大引け後(18:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比4.5倍の54.9億円に拡大したが、27年3月期は前期比7.1％減の51億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を62円→82円(前の期は42円)に増額し、今期も82円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比97.9％増の12億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の5.2％→